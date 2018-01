Schitterend affiche in bekertoernooi tussen Feyenoord en PSV [HISTORIE]

EINDHOVEN - PSV en Feyenoord strijden woensdagavond om een plek in de halve finale van het bekertoernooi. Het is vrij uniek dat de twee topclubs elkaar treffen in bekerverband. Nog bijzonderder is dat de clubs in Rotterdam tegen elkaar bekeren. Dat gebeurde maar vier keer eerder.

In het seizoen 2004/2005 speelden Feyenoord en PSV voor de laatste keer in Rotterdam tegen elkaar. PSV won die ontmoeting in de halve finale na strafschoppen. Lange tijd zag het er niet naar uit dat PSV de eindstrijd zou halen. DaMarcus Beasley maakte vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd een heel belangrijk doelpunt.



De tekst gaat verder onder de beelden van de goal van Beasley.



PSV won in 2005 de beker door Willem II in de finale met 4-0 te verslaan.In het seizoen 1985/1986 kreeg PSV een enorm pak slaag in De Kuip in de tweede bekerronde. Met 4-1 won Feyenoord op eigen veld. Johnny Rep bracht de thuisploeg na een kwartier op voorsprong. Het werd via een strafschop van John Eriksen na rust snel 2-0. Ruud Gullit deed vervolgens wat terug voor PSV. Maar via André Hoekstra en opnieuw Eriksen won Feyenoord de wedstrijd.De tekst gaat verder onder een bijzonder moment uit het duel uit november 1985.In het seizoen 1968/1969 speelden Feijenoord en PSV in Rotterdam de bekerfinale. Het eerste duel op 11 juni 1969 bleef onbeslist. Na verlenging stond het nog altijd 1-1. Strafschoppen werden er in die tijd niet genomen om een wedstrijd te beslissen. Daarom moesten de teams, drie dagen later, opnieuw tegen elkaar spelen. Feijenoord (toen nog met ij geschreven) won deze pot met 2-0 en veroverde de beker.Er waren dus nog maar vier bekerduels in Rotterdam tussen Feyenoord en PSV. Twee keer won de thuisploeg, een keer de bezoekers en er was dus een gelijkspel. De boel is dus redelijk in evenwicht. De aftrap, van de editie van 2018, is woensdagavond is om 20.45 uur.