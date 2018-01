Hardnekkige stroomstoring jaagt bewoners uit appartement

Enexis is bezig met de storing (Foto: Erik Haverhals / Foto Persbureau Midden Brabant)

WAALWIJK - Tientallen bewoners moesten dinsdagavond noodgedwongen hun appartement aan de Cortembergstraat in Waalwijk verlaten vanwege een stroomstoring. Netbeheerder Enexis had de handen vol aan de storing en kon het probleem niet gelijk vinden.

De stroomstoring begon aan het einde van de middag. Enexis werd er bij geroepen en vond na lang zoeken uiteindelijk het probleem. Waarschijnlijk is een kapot verbindingsstuk de oorzaak van de storing. Bewoners, voornamelijk ouderen, zijn opgevangen door woonstichting Casade in een complex in de buurt.

In het complex kregen bewoners wat te drinken en een kop soep. Een enkeling ging terug naar het appartement. Het merendeel wacht totdat de storing is verholpen. Waarschijnlijk duurt dit nog tot één uur 's nachts.