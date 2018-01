Miljoeneninvestering voor 'tienminutentrein' tussen Breda en Eindhoven

EINDHOVEN - Het duurt nog even. Maar de intercity tussen Breda en Eindhoven moet in 2024 spoorboekloos gaan rijden. Spoorbeheerder ProRail krijgt 43 miljoen euro om dat op dit traject en tussen Schiphol-Utrecht en Nijmegen voor elkaar te krijgen. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer.

Spoorboekloos rijden houdt in dat er elke tien minuten een intercity vertrekt. Er bestaat al zo’n traject tussen Amsterdam en Eindhoven. Een proef met deze zogenaamde tienminutentrein bleek dit najaar succesvol. De treinen reden voor 96 procent op tijd en volgens NS gaven reizigers aan dat ze vaker een zitplaats hadden en minder lang op een trein hoefden te wachten.

Miljoenen

In totaal is zo'n zeventig miljoen euro nodig voor de maatregel. Naast de 43 miljoen van ProRail zal de NS daarom ook nog zo'n 27 miljoen euro investeren.