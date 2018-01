Uitgebrande vrachtwagen op A27 bij Breda opgeruimd, weg is weer vrij

BREDA - Op de A27 tussen Breda en Utrecht is woensdagochtend een lange file ontstaan vanwege een brandende vrachtwagen. Rond halfeen was het wrak opgeruimd. De weg is toen ook weer vrijgegeven.

Het ging om een truck met een oplegger waar nieuwe auto's op stonden. De combinatie stond al op de vluchtstrook en is nu weggehaald.