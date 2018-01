Grote drugsactie van de politie, vier mannen uit Geldrop opgepakt

EINDHOVEN - De politie heeft woensdagochtend rond zes uur een grote actie gehouden in een onderzoek naar de handel in chemicaliën en verdovende middelen. Dertien locaties in Oost-Brabant, Limburg en Gelderland zijn daarbij binnengevallen. Vijf verdachten, onder wie vier uit Geldrop, zijn aangehouden.

De politie viel onder meer woningen, loodsen en winkels in Geldrop, Helmond en Someren binnen. Vier mannen van 57, 52, 41 en 28 uit Geldrop zijn aangehouden bij de actie. Ook werd een 27-jarige man uit Venlo opgepakt.

Hoofdverdachte

De 52-jarige man uit Geldrop zou gelden als hoofdverdachte. Hij werd net als de 27-jarige man uit Venlo met een speciaal arrestatieteam opgepakt. Volgens de politie waren de mannen vuurwapengevaarlijk.

Een belangrijke spil in het onderzoek lijkt daarnaast de e-sigarettenwinkel Enjoy Smoker te zijn. De winkel heeft twee vestigingen, één in Geldrop en één in Helmond. Bij beide locaties zijn invallen geweest. Mogelijk zou het bedrijf eigendom zijn van de gearresteerde hoofdverdachte.

Langlopend onderzoek

Het onderzoek naar de nu aangehouden verdachten is vorig jaar al begonnen, vertelt een woordvoerder van de politie. "Deze actie is goed voorbereid." Bij de actie werden twee auto's en administratie van de verdachten in beslag genomen. Daarnaast maakte de politie rond halftwaalf bekend dat er ook wapens, contant geld en verdovende middelen zijn gevonden. Doorzoekingen van de verschillende panden zullen nog de hele dag duren.

Lees verder onder de tweets.

Velddriel

Naast de acties in Brabant waren er ook invallen in Venlo, Venray, Nieuw Bergen en Velddriel en Nieuwegein. In Nieuw Bergen vond de politie een container met 360 vaten vol chemicaliën die worden gebruikt voor het maken van synthetische drugs. In Velddriel vond de politie in een loods ruim zeventig vaten met chemicaliën.

De vijf verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Ze zitten in volledige beperkingen. Dat houdt in dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld.

Bij de politieactie kwam ook een hondje in Geldrop om het leven. Het dier werd aangereden door een politieauto tijdens de actie.