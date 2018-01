'Kerk is geen feestzaal', toch vindt pastoor schrappen van carnavalsmis in Raamsdonksveer ook jammer

RAAMSDONKSVEER - Ook pastoor John van de Laer van de Sint Elisabethparochie in Raamsdonksveer vindt het jammer dat de carnavalsmis op zondag 11 februari niet doorgaat. Volgens hem waren er best mogelijkheden, maar heeft het bestuur van de Carnavals Organisatie Raamsdonksveer (COR) zelf besloten die viering te schrappen.

In een uitgebreide schriftelijke reactie laat Van de Laer verder weten dat hij ‘geenszins’ tegen carnaval is en dat ‘met goede afspraken wel degelijk een en ander mogelijk is.’ Hij reageert op het besluit van voorzitter Louise Schneider van de COR die bepaalde dat carnaval en de Sint Elisabethparochie niet door één deur kunnen.



'Verantwoorde dienst'

Van de Laer is het hiermee niet eens. Hij wijst op het feit dat er in een andere kern binnen zijn parochie wel een carnavaleske en verantwoorde woord- en gebedsdienst plaatsvindt (ook onder zijn verantwoordelijkheid).



Ook is er volgens hem de afgelopen jaren in de parochie ‘tot ieders tevredenheid’ driemaal een carnavalsmis gehouden. Van de Laer voegt er verder aan toe dat hij lid is geweest van de optochtcommissie en dat de COR bij de pastorie spullen kan opslaan.



'Trouwe en oudere groep kerkgangers'

Van de Laer wijst er in zijn reactie op dat zijn parochie uit meer kernen dan alleen Raamsdonksveer bestaat en dat ‘niet zomaar’ een geplande mis kan worden verplaatst. “Als pastoor en als team moeten wij ook rekening houden met een trouwe en oudere groep kerkgangers, die vaak weinig met carnaval heeft”, aldus Van de Laer, die zegt dat er vergeefs met de COR over een aantal alternatieven is gesproken.



"Het is echt heel jammer. We moesten aan te veel regels voldoen”, zo zei Schneider dinsdag al. “Zo mocht er geen polonaise door de kerk en er mochten alleen kerkelijke liederen worden gezongen. De kerk hoort bij carnaval, maar zo is er weinig ruimte voor het carnavalsgevoel."



'Polonaise niet respectvol'

"Pastoor Van der Laer van de Sint Elisabethparochie heeft wel een punt", vervolgt de carnavalsvoorzitter haar verhaal. "Vorig jaar is er een polonaise gehouden op het altaar. Dat is natuurlijk niet respectvol naar de kerk toe."



Van de Laer: “Een kerk is geen feestzaal of wijkgebouw, maar een sacrale ruimte, ook al mag er met carnaval best enige lichtvoetigheid zijn.” Schneider sluit niet uit dat er volgend jaar wel een carnavalsviering is, 'maar dit jaar zit het er niet in'.

Eerder gedoe

Het is de de tweede keer in korte tijd dat er rumoer is rondom de Sint Elisabethparochie. De Sinterklaasviering verliep ook stroef. In eerste instantie werd die afgelast, omdat de 'nepbisschop' niet welkom was. Uiteindelijk is de dienst na een goed gesprek wel doorgegaan nadat beide partijen water bij de wijn hadden gedaan.