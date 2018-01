Frans Bauer en zijn gezin gaan terug in de tijd... naar 1986 om precies te zijn

FIJNAART - Waarom zien Frans en Mariska Bauer er zo oubollig uit en waarom lachen de slecht geklede zoons hun vader uit? Het hele gezin doet mee aan het RTL-programma 'Terug naar 19xx'. Hierin gaan bekende Nederlanders met hun hele gezin terug naar het jaar waarin de BN'er twaalf jaar oud was. De aflevering wordt woensdagavond om halfnegen uitgezonden op RTL4.

Bij Frans Bauer gaat het om 1986. Een weekend lang leven hij en zijn gezinsleden in een huis dat helemaal is ingericht als in dat jaar, inclusief ouderwets behang en enorme stereotoren.

Miami Vice

"Hallo, spreek ik met het Riagg (Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg)? Ik denk dat er wat met me mis is. Ik zit hier in de huiskamer en mijn vrouw heeft een roze pakje aan", zegt Frans door een ouderwetse telefoon. Zijn kleding is 'helemaal in Miami-stijl', verwijzend naar de populaire tv-serie Miami Vice uit de jaren tachtig.

Een selfie van Frans en zijn gezin wordt niet gemaakt met een mobiele telefoon. Die bestond nog niet in 1986. Een wegwerptoestel wel, die werd dat jaar op de markt gebracht. Ook moeten Frans en zijn kinderen het een weekend zonder internet doen.

Succes

Het programma Groeten Uit 19xx komt oorspronkelijk uit België en was begin dit jaar een ongekend succes daar. Naast Frans Bauer doen onder meer René Froger en Danny de Munk mee.