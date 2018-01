Shirley kleedt oudere mannen alleen figuurlijk uit, verdachten opgepakt in Eindhoven

EINDHOVEN - Ze dachten seks te kunnen hebben met Shirley, een vrouw van een jaar of 52. Maar veel ouderen mannen die vurig hoopten dat ze via internet een afspraak met haar hadden gemaakt, werden alleen figuurlijk uitgekleed. Onder anderen inwoners van Helmond en Tilburg zijn op deze manier opgelicht.

Voor deze praktijken zitten inmiddels vier mensen vast: twee mannen uit Eindhoven en twee vrouwen uit de Limburgse plaatsen Posterholt en Landgraaf. Zij zijn tussen de 21 en 26 jaar oud, hun slachtoffers zijn tussen de 65 en 75 jaar.

'Kwetsbare ouderen'

Volgens de politie beseffen de mensen die gedupeerd zijn, niet hoe kwetsbaar ze zijn. “Het lijkt een dooddoener, maar ook in deze zaken zeggen we dat als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dat dit waarschijnlijk ook zo is”, stelt woordvoerder Rob van de Watering van de recherche bij de politie in Oost-Nederland. Hij is teamleider van het onderzoek, dat december vorig jaar van start ging.

Aanleiding was een aangifte van een man uit het Gelderse Huissen. Al snel bleek dat er in het hele land, waaronder dus ook Helmond en Tilburg, mensen op dezelfde wijze er waren ingeluisd.



Shirley had andere bedoelingen

Het ging om bezoekers van een datingsite, die – wat ze niet wisten – via een oplichtersbende in contact kwamen met Shirley. Een op het (virale) oog aantrekkelijke schone van 52. Vervolgens werd een afspraak gemaakt.



Op het tijdstip van de date stond Shirley met één of meer vriendinnen aan de deur bij het slachtoffer. Volgens de politie hét moment dat alle alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen, maar kennelijk was de hunkering naar liefde en/of lichamelijk contact te groot.

'Beltegoed opwaarderen'

De vrouwen werden in de meeste gevallen toch binnen gelaten. Na korte tijd wilden ze weer weggaan, maar niet nadat ze hun klanten om hulp hadden gevraagd. Ineens moest het beltegoed van de vrouwen opgewaardeerd worden. Via de bank. De mannen bij wie ze op bezoek waren, hadden kennelijk niet in de gaten dat hun gedroomde gasten niet uit waren op seks, maar alleen op harde knaken.

Van de Watering: “Het eigenlijke doel was het opwerpen van een groot rookgordijn en het zaaien van verwarring. Op een bepaald moment sloegen de vrouwen toe en wisten ze pinpassen en/of pincodes te stelen. Bij één van de slachtoffers leidde dit tot een diefstal van twintigduizend euro.”

Waarschuwende werking

De zegsman van politie wil niet zeggen of dit laatste geval zich in Brabant heeft afgespeeld. Evenmin of er meer aanhoudingen zullen worden verricht of dat er meer mensen aangifte gaan doen. Van het bericht moet vooral een waarschuwende en preventieve werking uitgaan.



“Het is nog maar de vraag of iedereen zich bij ons meldt: er zullen ook mannen zijn die zich schamen over wat hen is overkomen. We hopen hiermee te bereiken dat potentiële slachtoffers weerbaarder worden. Dat ze goed opletten wanneer ze gaan daten of chatten. Dat ze op tijd onraad ruiken en niet in allerlei vallen trappen.”