Hondje doodgereden door politieauto bij drugsactie in Geldrop

GELDROP - Bij de grote drugsactie van woensdagochtend is een hondje overleden. De hond ontsnapte uit een huis toen het arrestatieteam bezig was met een aanhouding. Het diertje werd door een van de politieauto’s geschept, met fatale gevolgen.

Het is niet duidelijk of het hondje van een van de verdachten is, of van een buurtbewoner.

Grote actie

Bij de actie in Geldrop werden vier mannen van 57, 52, 41 en 28 aangehouden. De inval maakte deel uit van een grote actie in een onderzoek naar handel in chemicaliën en verdovende middelen.