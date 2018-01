Koningin Beatrix bleef maar kletsen tijdens bezoek aan Ria en Toon: 'Ik zag dat ze het leuk vond'

ZEVENBERGEN - Het fotoboek komt nog met enige regelmaat op tafel bij Toon en Ria van Gurp uit Zevenbergen. De gebeurtenis van 25 jaar geleden was ook wel heel bijzonder. In 1992 bezocht toenmalig koningin Beatrix hun komkommerkwekerij aan de Hazeldonkse Zandweg.

Ze liet zich uitgebreid informeren over de biologische teelt. “Wat ik mij nog herinner, is dat ze er zoveel van wist. Ze stelde hele gedetailleerde vragen”, aldus Toon. Ria is vooral bijgebleven hoe ‘gewoon’ ze was. Na de rondleiding in de kas kreeg ze in de woonkamer van het gezin een kopje thee met een bonbonnetje.

Ontspannen

“Haar jas had ze even over een stoel gehangen. Nee, ophangen was echt niet nodig. Ze vroeg aan de kinderen hoe het op school was. Het gesprek verliep eigenlijk heel ontspannen en ik zag aan haar dat ze ook leuk vond”, herinnert Ria zich.

Het bezoekje aan de kwekerij liep een half uur uit. “Haar adjudant verzocht de koningin tot twee keer toe om verder te gaan maar ze trok zich er niks van aan. Ze kletste gewoon verder”, zegt Ria.

“Vergeet het kistje niet”, valt Toon zijn vrouw in de rede. “O ja, dat kistje komkommers dat ze van ons meekreeg. Daarvan wilde ze toch echt zeker weten dat het op de achterbank van haar auto was gezet”, lacht Ria.

Nieuwjaarsreceptie

Een paar maanden na de ontmoeting bleek de ‘klik’ tussen de majesteit en de familie wederzijds toen ze een uitnodiging kregen voor de nieuwjaarsreceptie in 1993 in het Paleis op de Dam. “Wij waren verrast en natuurlijk vereerd. De koningin wist meteen wie wij waren en stelde ons voor aan prinses Margriet en haar man”, vertelt Ria.

“Ik heb haar de jaren daarna altijd gevolgd en ik heb veel waardering voor inmiddels prinses Beatrix. Ik wens haar nog vele jaren in goede gezondheid met haar familie. Haar bezoekje aan ons zullen we nooit vergeten."