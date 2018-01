Willem II hoopt tegen Roda JC op nieuw bekerssucces: 'Heel in de verte zien we De Kuip'

TILBURG - Strijden tegen degradatie, maar ook nog volop meedoen voor een hoofdprijs en deelname aan Europees voetbal. In die spagaat zit Willem II, dat zich donderdagavond kan plaatsten voor de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. Tegenstander in Tilburg is Roda JC.

Tot de carnaval komt er voor Willem II nu dus in tien dagen tijd een reeks wedstrijden aan die het seizoen kan maken maar ook breken.



Cruciale reeks wedstrijden

"Dat klopt. De bekerwedstrijd waarin we verder kunnen en wedstrijden tegen ploegen die om ons heen staan. Dus dit is zeker een belangrijke reeks. Maar het gevoel is goed en het helpt dat we er twee nieuwe jongens bij hebben. Er is veel vertrouwen voor de komende wedstrijden."



Trainer Erwin van de Looi won de beker al eens. In 2015 mocht hij als trainer van FC Groningen 'de dennenappel' omhoog tillen. Maar over een herhaling daarvan, -maar nu met Willem II-, durft hij nu nog niet speculeren. "We moeten het echt wedstrijd voor wedstrijd bekijken. We zien De Kuip heel in de verte, maar zover is het nog lang niet."



Iets vanCupkoorts in Tilburg

Willem II verwacht zo'n 10.000 toeschouwers bij het duel tegen Roda JC. Geen degradatie-voetbal, maar bekervoetbal. Dat is toch weer even wat anders. Voor het publiek, maar ook voor de spelers en de trainer.



"Als je in de kwartfinale staat met een thuiswedstrijd voor de boeg, dan gaat dat er toch iets van cupkoorts ontstaan. We zijn nu al vrij ver en het is alles-of-niets. Er moet een winnaar komen en er blijver er maar vier over. Beker-succes is prachtig. Voor de club en voor de spelers. Je moet er alles aan doen om een prijs te pakken en voor Willem II is dit de enige prijs."



Beker- en degradatievoetbal

Maar minstens zo belangrijk is dat Willem II zich dit seizoen handhaaft in de eredivisie. Na het bekerduel tegen Roda JC volgen in een kort tijdsbestek wedstrijden tegen Sparta, VVV Venlo en Heracles Almelo. Cruciale wedstrijden voor Willem II, dat zich in die reeks uit de degradatie-zone wil spelen. Toch wil Van de Looi niet dat spelers zich daarvoor gaan sparen.



Niet sparen voor competitie

"In dit soort wedstrijden als tegen Roda JC kán dat niet. Maar we moeten wel slim zijn met de spelers die we opstellen. We spelen tegen Roda JC met onze sterkste ploeg. Maar het kan zijn dat we daar vier dagen later tegen Sparta wel rekening mee moeten houden."



Versterkingen

Erwin van de Looi heeft overigens wel wat meer te kiezen als hij zijn opstelling gaat maken. Want verdediger Thomas Meissner en middenvelder Eyong Enoh komen de Tilburgers versterken. Het tweetal is op de valreep binnengehaald en zijn tegen Roda JC speelgerechtigd.



"Het kan zomaar dat Meissner speelt, want hij is direct inzetbaar. Hij komt van ADO Den Haag en is een prima versterking voor ons, omdat we de geblesseerde Jordens Peters nog even moeten missen. Enoh is een ander verhaal. Die heeft een tijdje niet gespeeld en zal eerst ritme moeten opdoen."