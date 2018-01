Erotische massagesalon dicht na brandstichtingen: 'Het heeft 'n grote impact op de dames'

EINDHOVEN - Bij erotische massagesalon Massagewereld in Eindhoven werd begin dit jaar twee keer brand gesticht in korte tijd. Burgemeester Jorritsma heeft het pand daarom voor onbepaalde tijd gesloten, en dat heeft grote gevolgen voor eigenaar Ton Verkoelen en de tientallen masseuses die er werken.

Verkoelen wil er alles aan doen om de dader te vinden. “Ik wil zelfs een beloning uitloven voor de gouden tip, maar de politie ziet hier nog niks in. Het is volgens de politie te snel. Maar wij zitten met de handen in het haar. Ik doe dit al 23 jaar en we hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Nog nooit hebben we een bedreiging of een akkefietje gehad”, vertelt hij.

30 masseuses op straat

Hij weet daarom niet in welke hoek hij de dader moet zoeken. De gevolgen voor zijn zaak en personeel zijn echter groot, vertelt Verkoelen. “Ik heb 8 salons en 250 masseuses in dienst die op een eerlijke manier de kost verdienen. Omdat de zaak in Eindhoven nu dicht is, staan er 30 op straat. Wij kunnen dit wel aan, maar die dames moeten iets anders zoeken of zelfs de illegaliteit in. Het heeft een grote impact op hen.”

Verkoelen begrijpt dat er misschien een taboesfeer om erotische massagesalons hangt. Maar volgens hem gaat het er in zijn zaken heel netjes aan toe. “Hier in Nederland is een massagesalon vaak nog taboe, terwijl je ze in Azië op elke straathoek vindt.” Hij hoopt dat de zaak in Eindhoven snel weer open kan, maar heeft geen idee hoe lang het nog gaat duren.

Tips

Ton Verkoelen hoopt dat mensen iets weten of tips hebben over de dader. Het zou natuurlijk ook mooi zijn als de dader zich bij de politie meldt. De massagesalon hoopt in ieder geval op een happy ending…