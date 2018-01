Schaatsen uit het vet? Meteorologen verwachten ijskoud weer

EINDHOVEN - Het duurt nog ongeveer anderhalve week tot carnaval begint. De weersvoorspellingen voor die dagen, daar durven meteorologen zich nog niet over uit te spreken. Maar voor schaatsliefhebbers hebben ze wel goed nieuws. Over ongeveer vijf dagen kunnen de schaatsen misschien wel uit het vet!

"Eigenlijk had het dit weekend carnaval moeten zijn", vertelt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup. "Het wordt namelijk een vrij rustig weekend. Weinig wind en misschien nog een verdwaald buitje maar dat verwacht ik eigenlijk niet."



Carnaval is te ver weg

Het duurt nog ongeveer tien dagen voordat de Brabanders hun mooiste carnavalspakjes aantrekken. Dat is voor de weermannen en -vrouwen net iets te ver weg om er zinvolle uitspraken over te doen.



"Er kan in die tijd nog van alles gebeuren", zegt Bloem. "Maar heel veel berekeningen wijzen erop dat het aan het eind van dit weekend en begin volgende week flink gaat vriezen."

De ijzers onderbinden?

Sterker nog, volgens verschillende weerscenario's kunnen de ijzers over een weekje worden ondergebonden. "Vanaf zondag kan het zomaar eens gaan omslaan. Dan kun je denken aan nachtelijke temperaturen van zo'n min vijf graden", vertelt meteoroloog Jordi Bloem.



"Dat is allemaal nog een beetje afhankelijk van de wind. Maar als dat koufront er komt, dan gaat het niet snel meer weg. Als het dan een paar dagen koud is, kunnen ondiepe beekjes zo maar eens dichtvriezen."



De winter terug

Natuurlijk is het nog een beetje koffiedik kijken en de meteorologen willen zeker geen scheve schaats rijden. "Laat die kou maar eerst eens komen en dan zien we wel wat er dan gaat gebeuren."



"De kans is groot dat de vrieskou er komt en dat we volgende week weer de winter terugkrijgen."