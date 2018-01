Vermoedelijke doorrijder in Tilburg binnen anderhalf uur na ernstig ongeluk opgepakt

TILBURG - Een vermoedelijke doorrijder in een witte bestelbus is binnen anderhalf uur opgepakt nadat hij in Tilburg een scooter zou hebben aangereden. De bestuurder van de scooter raakte daarbij zwaargewond. Dat bevestigt de politie.

De 33-jarige verdachte werd op zijn woonadres in Tilburg-West aangehouden. Hij zou de chauffeur zijn die eerder betrokken was bij het ongeluk op de kruising Billitonstraat en Ringbaan Oost. Daarbij werd de scooterrijder gelanceerd tegen de gevel van een huis. De bestuurder van de bestelbus vluchtte daarna volgens getuigen via de Willibrordstraat weg.

Ziekenhuis

Een traumahelikopter kon op een nabijgelegen groenstrook landen en verleende eerste assistentie. De 21-jarige scooterrijder is naar het ziekenhuis vervoerd. Over zijn toestand is nog niets bekend.

Volkswagen

Volgens getuigen ging het om een witte Volkswagen Transporter. Het bestelbusje had geen bedrijfslogo, belettering of ramen aan de zijkanten, met op het dak een zwarte imperiaal. Volgens omstanders droeg de chauffeur een blauw-zwarte jack. De politie deed meteen een opsporingsverzoek via Twitter en Burgernet.

Volgens een getuige had het busje schade aan de voorzijde en verloor het een kentekenplaat op de plek van het ongeluk.