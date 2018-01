Gewapende overval op Kruidvat in Aarle-Rixtel

AARLE-RIXTEL - Een gewapende man heeft woensdag aan het begin van de avond een overval gepleegd op drogisterij Kruidvat aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. De dader sloeg op de vlucht. Er is een melding via Burgernet uitgegaan.

Tegen zes uur kwam een met bivakmuts en sjaal vermomde man de zaak binnen. Hij bedreigde een van de kassamedewerksters met een vuurwapen en eiste geld. Met een geldbedrag nam de overvaller de benen en verdween in de wijk. De politie heeft gezocht naar de overvaller, maar hem nog niet gevonden.

De overvaller is een getinte man met donkere kleding. Hij is 1.80 meter groot en heeft een rood plastic tasje bij zich.

Niet zelf benaderen

De politie benadrukt dat de man niet zelf benaderd moet worden. Er vielen geen gewonden tijdens de overval maar de overvaller maakte wel iets buit. Met hoeveel geld hij ervandoor ging, is niet bekend.