Parachutespringen boven Hawaï of San Diego, het kan nu ook vanuit Brabant

ROOSENDAAL - Wie graag nog een keer wil parachutespringen boven Hawaï, Dubai of San Diego hoeft Brabant niet meer uit. In Roosendaal kun je vanaf woensdag skydiven met een speciale bril die je het gevoel geeft dat je boven een ander werelddeel zweeft.

De een moet er niet aan denken, terwijl het voor de ander misschien juist een levensdoel is: parachutespringen. Om dat wat toegankelijker te maken, is indoor skydiven ooit bedacht. Zo kan iedereen binnen in een veilige omgeving, ervaren hoe het is om uit een vliegtuig te springen.



Daar komt nu nóg een speciaal element bij; skydiven boven Dubai, Hawaï en San Diego. Vanaf woensdag kan dat in Roosendaal. Daarmee is dit de eerste locatie in de Benelux waar dat kan.



3800 meter hoogte

Voordat parachutisten in Roosendaal gaan springen, krijgen ze een helm met virtual reality-bril op en trekken ze speciale skydive-kleding aan. Tijdens het skydiven word je door een verticale windtunnel en twaalf turbines in de lucht gehouden.



Al met al voelt het dan alsof je uit een vliegtuig springt op een hoogte van ongeveer 3800 meter. Door de bril zie je vervolgens hoe je door de wolken zoeft. De vulkanische eilanden van Hawaï of de zandwoestijn van Dubai doemen dan langzaam voor je ogen op.



Nog meer landen

Wie toch liever uit een vliegtuig wil springen boven bijvoorbeeld China, Mexico of Zuid-Afrika moet nog even geduld hebben. In de toekomst zullen er namelijk nieuwe bestemmingen aan toe worden gevoegd. Misschien zitten één van die landen er dan tussen.