Dolfijn Bowling kan bijna twee jaar na verwoestende brand weer open

TILBURG - Dolfijn Bowling gaat in februari van dit jaar eindelijk weer open. Het bowlingcentrum in Tilburg was bijna twee jaar lang gesloten na een enorme brand in maart 2016. Het pand was volledig verwoest.

Na de brand stond alleen nog de voorgevel van het centrum overeind. Die werd een dag later gesloopt. In september 2016 werd duidelijk dat de eigenaren toch een doorstart gingen maken met het bowlingcentrum. Het pand moest volledig opnieuw op worden gebouwd.

LEES OOK: 190 Tilburgse bowlers moeten noodgedwongen stoppen na brand bij Dolfijn

Het nieuwe bowlingcentrum staat op dezelfde locatie als voorheen. Vanaf maandag 5 februari opent de nieuwe Dolfijn haar deuren.