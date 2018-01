Michael van Gerwen denkt als favoriet niet aan revanche op wereldkampioen Rob Cross

EINDHOVEN - Michael van Gerwen begint donderdagavond aan een nieuwe seizoen in de Premier League. De nummer één van de wereld opent tegen wereldkampioen Rob Cross. De Engelsman maakte afgelopen seizoen indruk, op het WK schakelde hij Van Gerwen uit.

Revanche nemen op Cross na de uitschakeling in de halve finale van het WK, die mogelijkheid is er donderdag. Van Gerwen denkt er echter anders over. "Revanche? Zo kijk ik er niet naar. We gaan nog zo vaak tegen elkaar spelen. Maar ik wil donderdag wel meteen de druk opvoeren op Rob en mijn vorm van afgelopen weekend voortzetten."

Van Gerwen wordt gezien als favoriet. "Het is geen garantie dat ik ga winnen, maar ik denk dat het in andere jaren een sterker deelnemersveld was. Er zijn veel nieuwe spelers, maar dat maakt het voor iedereen leuker. Ik denk dat deze jongens het verdienen om hier te zijn, gebaseerd op vorig jaar. Ze stonden er allemaal en hebben hun klasse laten zien."

Cross kijkt uit naar zijn debuut in de Premier League. "Ik heb de Premier League nog nooit meegemaakt, dus het zal een beetje nieuws zijn en het zal wel een paar weken duren voordat ik er helemaal in zit."

Goede doel

Bij goede prestaties gaat Van Gerwen geld doneren aan het goede doel. Voor iedere maximale score die hij dit jaar gooit tijdens de Premier League gaat honderd Britse pond, ongeveer 114 euro, naar het goede doel.