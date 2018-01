PSV kan zich volledig richten op eredivisie, Feyenoord te sterk in kwartfinale KNVB-beker

ROTTERDAM - PSV is uitgeschakeld in de KNVB-beker. De Eindhovenaren gingen woensdagavond in Rotterdam onderuit tegen Feyenoord. Na drie minuten stond PSV al op achterstand, in de eerste helft kwam de eindstand al op het scorebord: 2-0. Lees hieronder de liveblog van de wedstrijd terug.





90' Vier minuten blessuretijd. Maar PSV lijkt daar weinig aan te hebben. De bezoekers waren in het begin van de tweede helft een aantal keer gevaarlijk, maar eigenlijk heeft het sinds de aanvallende wissels van Phillip Cocu geen grote kansen meer gehad.

89' Gele kaart voor Marco van Ginkel

84' Het lukt PSV niet om een echt slotoffensief neer te zetten. Uit een vrije trap probeert Luuk de Jong bij de bal te komen, maar Brad Jones vangt de bal zonder problemen en Renato Tapia gaat naar de grond na een aanraking met De Jong, zo pakt hij weer wat tijd.

80' Alles of niets voor PSV. Phillip Cocu haalt verdediger Daniel Schwaab eruit, aanvaller Steven Bergwijn komt als invaller binnen de lijnen.

76' Gele kaart voor Jorrit Hendrix

72' Tweede wissel bij PSV: Gaston Pereiro verlaat het veld, Sam Lammers komt voor hem in de plaats.

69' Gele kaart Sven van Beek

64' Bart Ramselaar gaat naar de kant. Phillip Cocu brengt Marco van Ginkel binnen de lijnen. De aanvoerder van de koploper in de eredivisie kreeg rust, drie wedstrijden in een week kan hij momenteel niet aan. Dat is de reden dat hij niet vanaf de start op het veld stond. Nu komt hij in het veld in de hoop dat hij het tij nog kan keren.

62' Doelman Brad Jones en de lat voorkomen de aansluitingstreffer van PSV.

59' Nicolai Jörgensen lijkt twee keer te scoren voor Feyenoord. De eerste keer brengt Jeroen Zoet redding op een intikker van de Deense spits. Nog geen minuut later scoort Jörgensen met een prachtige stift. De Kuip ontploft, maar videoscheidsrechter Kevin Blom annuleert de treffer vanwege buitenspel. Het blijft 2-0.

55' Nog een kans voor PSV. Mauro Junior met een prima steekpass op Hirving Lozano. De snelle aanvaller kapt net buiten het strafschopgebied naar zijn rechtervoet en schiet vervolgens net naast.

53' Mauro Junior loopt zich vast. De bal valt vervolgens voor de voeten van Gaston Pereiro. Brad Jones let goed op en tikt de bal over de achterlijn. De corner levert vervolgens niet op voor PSV.

51' PSV moet in de achtervolging, maar in het begin van de tweede helft is het Feyenoord dat op de helft van de Eindhovenaren speelt.

46' Giovanni van Bronckhorst heeft ingegrepen. Tyrell Malacia, die solliciteerde naar een tweede gele kaart, is in de kleedkamer achtergebleven. Ridgeciano Haps is zijn vervanger.





44' Tyrell Malacia komt goed weg. De verdediger maakt een overtreding op Santiago Arias, goed voor een gele kaart en in het geval van de Feyenoorder zou het zijn tweede van de wedstrijd zijn. Pol van Boekel wuift het echter weg en geeft niet eens een vrije trap aan de Colombiaan van PSV.

42' Luuk de Jong probeert het vanuit een vrije trap. De aanvoerder schiet in de muur.

35' GOAL! Feyenoord komt op 2-0. Een schot van Tony Vilhena wordt op het laatste moment nog licht aangeraakt door Santiago Arias, waardoor Jeroen Zoet kansloos is. Zuur voor PSV is dat de goal komt uit een corner, terwijl het geen corner was.

28' Na een slechte pass van Brad Jones moet Feyenoord-verdediger Tyrell Malacia een overtreding maken op Hirving Lozano, de linksback trekt de buitenspeler naar de grond. Wat volgt is een gele kaart voor Malacia en een vrije trap voor PSV. De bal van Mauro Junior levert geen gevaar op.

25' Hirving Lozano krijgt een flinke beuk van Karim El Ahmadi. De middenvelder van Feyenoord raakt de Mexicaan hard, scheidsrechter Pol van Boekel doet het af met alleen een vrije trap.

24' Bewuste overtreding van Gaston Pereiro aan de zijkant van het veld. Uit de vrije trap krijgt Feyenoord een kans. De timing van Renato Tapia is goed, zijn kopbal is echter een prooi voor PSV-goalie Jeroen Zoet.

20' Schot van afstand van Hirving Lozano, zijn poging van zo'n 25 meter gaat naast het doel van Feyenoord.

18' Na een enerverend begin is er even wat rust op het veld. PSV heeft grip op de wedstrijd, Feyenoord zakt, met de voorsprong op zak, flink in.





9' Renato Tapia en Sven van Beek zitten mis, daardoor krijgt Hirving Lozano de kans op de gelijkmaker. De bal komt echter net achter de Mexicaan, waardoor het hem niet lukt om de bal tussen de palen te krijgen. In dezelfde minuut later gaat hij in het strafschopgebied onderuit, maar scheidsrechter Pol van Boekel wil niets weten van een overtreding.

7' Gele kaart voor Jens Toornstra

6' PSV krijgt een kans op de gelijkmaker. Feyenoord-goalie grabbelt bij een PSV-corner. De bal blijft een beetje hangen, na een paar halve pogingen werkt Feyenoord de bal weg uit het eigen strafschopgebied.

4' Gele kaart voor Luuk de Jong

3' GOAL! Feyenoord komt in eigen huis op voorsprong tegen PSV. Sam Larsson maakt de treffer. Steven Berghuis krijgt de kans na een fraai hakje van Jörgensen. Jeroen Zoet kan zijn hand nog tegen de bal krijgen, maar kan niet voorkomen dat Larsson de rebound in de goal werkt.

1' In een uitverkocht stadion is er afgetrapt. In De Kuip heeft Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen de wedstrijd in gang gezet. Gelijk na de aftrap wordt er veel vuurwerk afgestoken. Ondanks strenge controles, waardoor niet alle supporters op tijd in het stadion waren, worden er meerdere vuurpijlen afgestoken.

De dubbel

De laatste keer dat PSV de beker won was in 2012, toen het in de finale met 3-0 te sterk was voor Heracles Almelo. In 2005 lukte het de Eindhovenaren voor het laatst om zowel de landstitel als de KNVB-beker te winnen. Cocu zet dit seizoen wel in op 'de dubbel'.

Opstelling

De reserverol voor Van Ginkel en Bergwijn zorgt voor kansen bij anderen. Gaston Pereiro start na zes wedstrijden zonder basisplek weer eens vanaf het begin, Mauro Junior staat na zijn basisplek tegen Heracles Almelo voor de tweede keer in korte tijd vanaf het eerste fluitsignaal op het veld.