Burgemeester Bergen op Zoom niet ongerust na rapport over risico's kerncentrales

ROOSENDAAL - De 26 Brabantse gemeenten in de buurt van de kerncentrales Borssele en het Belgische Doel, zijn blij met de uitkomsten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de veiligheid in de regio. "We zien dit als een aanmoediging om de samenwerking en communicatie tussen Nederlandse en Belgische gemeenten verder te verbeteren", aldus Frank Petter, burgemeester van Bergen op Zoom. Petter maakt zich niet ongerust.

Volgens hem luidt de OVV niet de noodklok maar geeft het wel 'duidelijke aanbevelingen af aan de staatssecretaris en de veiligheidsregio's'. "Ik ben blij dat de OVV de inspraak wil verbeteren op het punt van vergunningen en milieueffectrapportages van de kerncentrales. Daar heb ik persoonlijk veel over getamboerd."

Petter heeft het altijd vreemd gevonden dat Bergen op Zoom, dat ongeveer op gelijke afstand van de kerncentrale in Doel ligt als Antwerpen, niet dezelfde inspraak daarover heeft als de Vlaamse buren.

Hoe snel de veiligheidsregio's de aanbevelingen van de OVV gaan doorvoeren, kan Petter niet zeggen. "We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de veiligheid en het calamiteitenplan. We gaan het OVV-rapport donderdag bespreken in het overleg van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (MWB) en zullen dan een standpunt bepalen."

Kritisch bekijken

Petters collega Jack Niederer van de gemeente Roosendaal, verwijst in een reactie naar de gezamenlijke verklaring van de Veiligheidsregio. “Alle zesentwintig gemeenten die samen de Veiligheidsregio vormen, hebben eerder afgesproken om gezamenlijk langs de bestuurlijke weg aandacht te vragen voor de veiligheid van kerncentrales in Doel en Borssele."

Stralingsincidenten

Volgens de burgemeester van Roosendaal blijft de Veiligheidsregio MWB zich 'onveranderd inzetten op haar eigen verantwoordelijkheid bij de planvorming en voorbereiding op stralingsincidenten en kernongevallen.'

Zo zorgt de Veiligheidsregio MWB dat het voldoende middelen en deskundigheid (bijvoorbeeld op het gebied van crisiscommunicatie) in huis heeft en de beschikbaarheid daarvan borgt in geval een incident zich voordoet. 'Daarbij wordt regionaal en (inter)nationaal samengewerkt en geoefend met de relevante partners', aldus de verklaring van de 26 gemeenten.