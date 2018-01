6-jarig jochie zag koningin Juliana aan voor kindermeisje: 'Ze droeg helemaal geen kroon!'

DEN BOSCH - In 1966 maakte de zesjarige Paul Pieters op school een tekening van prinses Beatrix en prins Claus in de Gouden Koets. De creatie werd zijn toegangskaartje tot hét huwelijk van het jaar. Samen met een paar honderd andere winnaars mocht Paul het koninklijke paar begroeten op het bordes van Paleis Soestdijk. Iets wat hij niet snel meer zal vergeten. "Ik dacht: waar is die gouden kroon nou?"

"Ik dacht dit is mijn kans om de koningin te gaan zien met een gouden kroon!", lacht Paul. Maar dat bleek tegen te vallen.



LEES OOK: Nelly kreeg koningin Beatrix op de koffie: 'Ze drinkt maar gewoon uit hetzelfde kopje als wij'



'Waar is de koninging nou?!'

Samen met honderden andere kinderen werd Paul in rijen voor het paleis opgesteld. "We zwaaiden met vlaggetjes en hadden papieren kronen op ons hoofd." Met trillende handjes stond hij te wachten op wat komen ging.



LEES OOK: Koningin Beatrix bleef maar kletsen tijdens bezoek aan Ria en Toon: 'Ik zag dat ze het leuk vond'



"Er kwamen op een gegeven moment allemaal mensen het bordes op gelopen: prinses Beatrix, prins Claus en een nog wat oudere mevrouw met een haarnetje op... een kindermeisje dacht ik. Maar er was geen koningin, geen gouden kroon. Ik dacht: waar is de koningin nou?!"



Vrouw met het haarnetje

Diep teleurgesteld stapte Paul in de bus terug naar Veldhoven. Hij had tenslotte niet de gouden kroon gezien waarop 'ie had gehoopt. "Het heeft lang geduurd voordat ik me realiseerde dat de vrouw met het haarnetje geen kinderjuffrouw was, maar onze koningin."



LEES OOK: Jasper kocht voor 20 euro een schilderij dat van prinses Beatrix is geweest



Ondanks zijn vroegere voorkeur voor koningin Juliana, wil Paul prinses Beatrix vandaag natuurlijk ook van harte feliciteren met haar tachtigste verjaardag. "Ik denk dat ze het heel goed gedaan heeft als koningin van de B.V. Nederland."