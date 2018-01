Brabanders kijken naar blauwe supermaan en dat levert mooie plaatjes op [FOTO'S]

EINDHOVEN - In Brabant is woensdag flink naar de maan gekeken. De zeldzame blauwe supermaan die aan de hemel stond, werd door tal van Brabanders gefotografeerd en dat leverde mooie foto's op.

Als je twee keer binnen één maand een volle maan aan de hemel ziet staan, dan spreek je over een 'blauwe maan' en dat is best uitzonderlijk. Gemiddeld één keer in de drie jaar komt er een blauwe maan voorbij.



Daar komt nog eens bij dat er woensdag ook sprake was van een 'supermaan'. De maan staat dan het dichtst bij de aarde. Hij is daardoor 14 procent helderder dan normaal. Genoeg reden voor Brabantse maanspotters om erop uit te trekken.

Vanuit de hele provincie was de maan mooi te zien. Zo zag Wietse Wanders uit Deurne een maan met blauwe gloed voor zijn lens voorbij trekken. Dat gebeurde onder andere ook bij Willem van der Zanden uit Bavel:

Een 'blauwe maan' zegt trouwens niks over de kleur van de maan. Waar de term 'blauw' vandaan komt, is niet precies duidelijk.



In Reusel wachtte Ton Larmit net zo lang tot dat de volle maan onder een lantaarnpaal hing. "Energie zuinige straatlamp", noemde Ton dat zelf:

Corrie uit Tilburg zette niet alleen de supermaan op de foto maar pakte Westpoint er ook nog bij.





Een blauwe maan zie je ongeveer één keer in de drie jaar. Maar een supermaan is een stuk zeldzamer. Mocht je dat woensdag hebben gemist, dan moet je helaas lang wachten. Het bijzondere fenomeen is over bijna twintig jaar pas weer te zien.