Iedere 180 van Michael van Gerwen is geld waard voor goed doel: 'Extra speciaal'

VLIJMEN - Michael van Gerwen begint donderdag aan een nieuw seizoen van de Premier League. Op de eerste speeldag neemt de topdarter uit Vlijmen het op tegen regerend wereldkampioen Rob Cross. Voor de Make-A-Wish Foundation is het te hopen dat Van Gerwen vaak de maximale score gooit, want voor iedere 180 doneert Van Gerwen honderd pond aan het goede doel.

"Ik dacht dat het leuk zou zijn om mijn talent te gebruiken en iets goeds te doen voor anderen", zegt Van Gerwen op zijn eigen website. Tijdens de Premier League levert iedere 180 die Van Gerwen gooit honderd Britse pond op voor het goede doel, het geld zal verdeeld worden over de Engelse en Nederlandse tak.

"Het is een manier om darts te combineren met een goed doel", aldus Van Gerwen. "Elke 180 zal een extra speciaal zijn, wetende dat het mensen zal helpen. Het zal mijn spel niet beïnvloeden, want ik zal natuurlijk overschakelen naar andere trebles als het zinvol is. Ik ben echt trots dat ik dit voor Make-A-Wish kan doen en kijk er naar uit om veel 180's voor ze te raken."

Als reactie op het mooie gebaar van Van Gerwen heeft Premier League-sponsor Unibet aangekondigd dat ze hetzelfde bedrag doneren voor iedere 180 en 177 die Van Gerwen tijdens de Premier League gooit. "Het is fantastisch dat ze betrokken zijn. Ik zal mijn best doen om ervoor te zorgen dat ze aan het eind van het seizoen een grote cheque uitschrijven."

De Premier League start donderdag, de finale is op donderdag 17 mei.