Vrouw met auto te water, file op de snelweg bij Den Bosch

DEN BOSCH - Een vrouw is met haar auto rond half tien in de avond op de A59 bij Den Bosch van de snelweg geraakt en in het water terechtgekomen. Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval ontstond een flinke file ter hoogte van knooppunt Empel. De hulpdiensten moesten wegens bergingswerkzaamheden de A59 deels afsluiten. Verkeer uit Utrecht richting Waalwijk werd omgeleid. De snelweg werd kwart voor elf weer vrijgegeven.