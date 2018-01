Politie vindt 90.000 euro contant geld en duizenden liters drugschemicaliën tijdens grote drugsactie

EINDHOVEN - De politie heeft ruim tienduizend liter chemicaliën en zo'n 90.000 euro aan contanten gevonden. Dat werd allemaal aangetroffen tijdens de grote drugsactie van woensdag.

Om zes uur in de ochtend viel de politie tegelijkertijd op dertien verschillende locaties binnen. Later kwamen daar nog twee andere plekken bij. De vijftien woningen, winkels en loodsen werden uitgebreid doorzocht.



In totaal vond de politie 430 vaten met zout- en mierenzuur. Dat is genoeg om minimaal 21.000 kilo amfetamine (speed) te maken. Het spul heeft een straatwaarde van zo'n tien miljoen euro.



Drugs, zes auto's en 90.000 euro contant geld

Tijdens het politie-onderzoek kwam er ook hennep voorbij (de grondstof voor het maken van wiet). In een pand stonden twintig pallets met attributen voor het produceren van hennep. Ook werden daar de restanten van een hennepkwekerij aangetroffen.





Naast de productiemiddelen voor drugs, heeft de recherche zes auto's in beslag genomen en werd er bijna 90.000 euro aan contant geld gevonden. In een van de vijftien panden stond een vat methanol. Dat is een soort pure alcohol.



Hasj, coke en speed

De politie vond ook nog een paar honderd gram hasj, een kleine hoeveelheid cocaïne en speed, drie geldmachines en een vuurwapen.



Tijdens de grote politie-actie zijn er vijf mensen aangehouden. Het vijftal zit momenteel nog vast.