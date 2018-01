Na een doelpunt tegen Feyenoord en 222 speelminuten is het NAC-avontuur klaar voor Thomas Enevoldsen

BREDA - Thomas Enevoldsen is per direct vertrokken bij NAC Breda. De spits en de club hebben een akkoord bereikt over het ontbinden van het contract. De Deen kwam afgelopen zomer naar NAC en speelde sinds zijn komst 222 minuten.

"Mijn tijd bij NAC was kort, maar krachtig", zegt Enevoldsen op de website van de club uit Breda. "Ik ben fysiek nog topfit en wil het maximale halen uit de drie tot vijf jaar die ik nog kan voetballen. Daar wil ik van genieten zolang ik kan."

"Ik zal de supporters van NAC echter nooit vergeten", vervolgt de Deense aanvaller zijn verhaal. "Dit is oprecht het beste publiek waar ik ooit voor heb gespeeld. Ongeacht het resultaat of de moeilijke periode waarin NAC zit, blijven ze altijd achter de ploeg staan. Dat maakt NAC een hele speciale club om voor te voetballen."

Technisch directeur Hans Smulders legt uit waarom Enevoldsen weg mag. "Het is altijd de afspraak met Thomas geweest dat hij, indien hij niet genoeg minuten kon maken bij NAC, tussentijds zou mogen vertrekken bij een mooie aanbieding. Zo’n aanbieding heeft hij gehad deze winter. Wij wensen hem veel geluk in zijn verdere carrière."

Eén doelpunt

De eerste seizoenshelft kwam hij elf wedstrijden in actie voor NAC, waarvan het merendeel als invaller. In 222 minuten kwam Enevoldsen tot één doelpunt, tijdens de zege op Feyenoord.