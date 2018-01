Geen nieuwe concurrent voor Joshua Brenet bij PSV, maar blij is de linksback niet

ROTTERDAM - PSV verloor woensdagavond in de kwartfinale van het Nederlandse bekertoernooi met 2-0 van Feyenoord. De focus kan nu volledig op de competitie. Dat weet ook Joshua Brenet. De linksback kan zich richten op een rol als basisspeler, want het lukte PSV niet een nieuwe linksback aan te trekken.

Brenet kan blij zijn dat het de Eindhovense club niet gelukt is om een nieuwe vleugelverdediger aan te trekken. "Waarom zou ik blij moeten zijn? Bij een club als PSV heb je altijd concurrentie. Er is geen nieuwe linksback gekomen. Tsja, wat moet ik daar over zeggen?"

De kans is groot dat Brenet nu de rest van het seizoen basisspeler is, volgens de back is dat te makkelijk gedacht. "Ik heb nog steeds Kenneth Paal achter me. Ik moet mijn beste kanten laten zien, dan is de keuze aan de trainer." Overigens was Brenet zelf nog dicht bij een transfer. Het Spaanse Sevilla toonde interesse, maar van een overstap kwam het niet.





Eredivisie

Door de uitschakeling in het bekertoernooi richt PSV nu alle pijlen op de competitie. Brenet ziet het niet als voordeel dat de focus nog maar op één prijs gericht is. "Zeker niet, totaal niet. Ik zit nu vijf jaar bij het eerste en vijf jaar lang heb ik geen beker kunnen pakken. Dat is wel klote. Maar nu gewoon alle focus op de competitie."

Hoe de titel uiteindelijk gepakt gaat worden maakt niet uit, goed voetbal is geen must. "Als we maar strijden en steeds drie punten pakken."