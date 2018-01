Gilze-Rijen niet blij met nieuw plan voor vliegbasis "Het is buiten alle proporties"

GILZE - Defensie wil meer gaan vliegen op vliegbasis Gilze Rijen. Dat blijkt uit een plan dat woensdagavond gepresenteerd werd aan mensen die er in de buurt wonen. Op het zogenaamde luchthavenplan wordt al een tijdje gebroed door Defensie.

Het is een belangrijk plan, want je zal er maar dagelijks last van hebben als ze over je huis vliegen. De zaal van het cultureel centrum in Gilze zit dan ook bom vol. Honderden mensen uit de dorpen Hulten, Molenschot, Gilze en Rijen (kortom, gemeente Gilze en Rijen) kwamen op de informatieavond af. Sommigen zijn goed voorbereid, anderen komen gewoon even luisteren.

“Ik kan er geen touw aan vast knopen”, fluistert een vrouw. En dat is niet zo gek, want de taal van Defensie is ambtelijk. Naarmate de avond voortduurt en de vragen en antwoorden elkaar afwisselen, vult de zaal zich met ambtelijke benamingen en terminologie. “Het is de

systeemwereld vs. de echte wereld”, zegt wethouder Rolph Rols.

Noodzakelijk

Rols snapt ook wel dat de vliegbasis noodzakelijk is. Het brengt de gemeente ook veel goeds. “Ik heb niemand horen zeggen dat de basis weg moet. Maar mensen maken zich zorgen over hun leefomgeving.”





In het plan van Defensie staat voornamelijk dat er méér gevlogen zal worden. Daardoor wordt het geluidscontour, ofwel, de lawaaizone groter. De mensen in de zaal hebben daar logischerwijs vragen over. “Want ik kan in de zomer niet buiten zitten omdat dan de helikopters rakelings overvliegen”, roept een man.

Wethouder Rols is ook absoluut niet blij met de extra geluidsoverlast. Want met de nieuwe plannen, vallen er straks ook woonhuizen binnen de lawaaizone. “En mensen hebben al zoveel geluidsoverlast. Van het spoor, en van de A58. Hoeveel kan er dan nog bij?”, vraag hij zich hardop af.

Hulten en Molenschot

Maar er is nog een ander probleem. Want de vliegbasis is ook een uitvalsbasis, voor als er vanaf een andere basis niet gevlogen kan worden. Het gebeurd maar één keer in de zoveel jaar, toch wordt het in de geluidsberekingen meegenomen. Dat levert extra lawaaizone op. “Daardoor komen Hulten en Molenschot in die contour te liggen. Hierdoor mag er daar niet meer gebouwd worden. En dat is buiten alle proporties”, zegt wethouder Rols.

De avond is een stap in een langer proces. Bewoners kunnen nu nog ideeën aandragen die Defensie dan wel of niet meeneemt. Dan pas komt er een definitief plan.