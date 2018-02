Negen oldtimers verwoest door uitslaande brand in loods, eigenaar 'kan wel janken'

VUGHT - Negen oldtimers en een camper zijn woensdagnacht verwoest door een brand in een loods aan de Helvoirtseweg in Vught. Die brak iets na middernacht uit in de werkplaats van een voormalig garagebedrijf en ging gepaard met een flink aantal explosies. De schade is groot. De eigenaar van de oldtimers is er kapot van. "Ik kan wel janken."

In de loods stonden nog meer auto's. Die zijn van een vriend van hem, maar deze raakten gelukkig niet allemaal beschadigd. Mathew van Diessen is van jongs af aan gek van oldtimers en had een hele verzameling. Die is nu in vlammen opgegaan.

Woordvoerders van de politie en brandweer laten donderdagochtend weten niet uit te gaan van brandstichting. Hiervoor zijn geen aanwijzingen gevonden. Waardoor de brand wel is veroorzaakt, kon de brandweer niet zeggen.

Tekst gaat door onder de video.

Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen uit het gebouw. Omstanders werden door de politie op veilige afstand gehouden. De brandweer had de vlammen snel onder controle.

In het pand zat voorheen SEAT garage Winkens.