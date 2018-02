Kans op gladheid! 'Snelwegtemperatuur' rond vriespunt tijdens ochtendspits

EINDHOVEN - Wanneer je donderdagochtend de weg op ging, dan moest je oppassen. Weer- en verkeerdiensten waarschuwden onder meer in Brabant voor plaatselijke gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of door een hagelbui. De 'snelwegtemperatuur' lag in onze provincie namelijk rond het vriespunt. Het KNMI gaf code geel af.





De waarschuwing was in Brabant in eerste instantie afgegeven tot negen uur donderdagochtend, maar ook daarna was de code geel nog even van kracht. In heel de oostelijke helft van het land werd gewaarschuwd voor gladheid in de ochtendspits.

De strooiwagens van Rijkswaterstaat gingen in een groot deel van het land de weg op. Sinds acht uur woensdagavond werd meer dan 600.000 kilo zout gestrooid.