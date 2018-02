Vrachtwagen vol afval kantelt in Uden

UDEN - Een vrachtwagen vol afval is donderdagochtend in Uden gekanteld. De chauffeur is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op een rotonde bij de Industrielaan.

Door het ongeluk kwam er een grote hoeveelheid afval terecht in de berm. Een deel van de rotonde moest worden afgesloten. Het is nog onduidelijk wat er is misgegaan.