Ex-directeur Laurentius pleegde miljoenfraude en moet 2,5 jaar de cel in

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft de ex-directeur van woningcorporatie Laurentius in Breda veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Walter Vermeulen lichtte de corporatie voor miljoenen euro's op door te sjoemelen met aankoopprijzen. Het openbaar ministerie eiste 3.5 jaar cel tegen Vermeulen.

De rechter oordeelde dat Vermeulen de woningbouwvereniging voor zeker 2,1 miljoen euro oplichtte. Ook is hij schuldig aan corruptie en witwassen.

De voormalig directeur werkte samen met Wim Snoeren, de directeur van Wildhage Planontwikkeling. Hij werd veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Tussen 2006 en 2012 betaalde Laurentius veel te veel geld voor drie projecten. De winst verdeelden de verdachten.

Stiekeme afspraken

De twee vastgoedbazen maakten stiekem onderlinge afspraken over de aankoop en verkoop van onroerend goed. Daardoor betaalde Laurentius steeds onnodig veel en werd de Bredase instelling voor miljoenen benadeeld.

Vermeulen heeft zich ook nog laten omkopen door een kostbaar schilderij aan te nemen van een zakenrelatie zonder dit te melden bij zijn werkgever. Ook waste hij ruim 707.000 euro wit. De andere verdachte Wim Snoeren deed hetzelfde met in totaal bijna 600.000 euro.

Lagere straffen omdat zaak te lang duurde

De straffen vallen iets minder hoog uit dan de eis van justitie. Dat heeft ermee te maken dat het erg lang duurde voor de zaak voor de rechter kwam. In november 2015 was de eerste zitting. Dat was na de redelijke termijn van twee jaar die er voor staat. In beide gevallen heeft de rechter een half jaar celstraf in mindering gebracht.