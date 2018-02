Ziekenhuis sluit zich aan bij strafzaak tegen Philip Morris, donderdag aangifte

BERGEN OP ZOOM - Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) in Amsterdam en het Universitair Medisch Centrum Groningen doen als eerste ziekenhuizen in Nederland aangifte tegen Philip Morris en drie grote andere Nederlandse tabaksfabrieken. De tabaksfabrikanten zouden mensen willens en wetens verslaafd maken aan sigaretten.

De ziekenhuizen sluit zich aan bij een strafzaak van een aantal maatschappelijke organisaties en ex-rokers, die al sinds 2016 loopt.

Donderdag aangifte

De aangifte van de ziekenhuizen worden donderdag ingediend door strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq bij het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam. Of het OM Philip Morris en de andere tabaksproducenten zoals British American Tobacco inderdaad gaat vervolgen, is onduidelijk. Die beslissing is al meerdere keren uitgesteld. Nederland zou het eerste land ter wereld zijn waar tabaksproducenten strafrechtelijk worden vervolgd, wel zijn er bijvoorbeeld in Amerika rechtszaken over schadeclaims geweest.

Philip Morris wil niet reageren tot het OM een beslissing heeft genomen, laat het bedrijf aan Omroep Brabant weten.