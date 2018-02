PSV moet naar zichzelf kijken: 'Genoeg kansen gehad' tegen Feyenoord, vindt René van de Kerkhof

EINDHOVEN - René van de Kerkhof wil het verlies van PSV woensdagavond in de kraker tegen Feyenoord niet gooien op beslissingen van scheidsrechter Pol van Boekel. “Je moet eerst naar je eigen ploeg kijken”, zegt hij donderdag in het programma WAKKER van Omroep Brabant. De Eindhovenaren hebben volgens hem in de Rotterdamse Kuip ‘genoeg kansen gehad’ in de kwartfinale van de beker die door Feyenoord met 2-0 werd gewonnen.

De scheidsrechter maakte volgens René wel een grote fout door aan het eind van de eerste helft geen tweede gele kaart te geven aan linksback Malacia van Feyenoord. Op dat moment stond PSV al met 2-0 achter.

LEES OOK: PSV kan zich volledig richten op eredivisie, Feyenoord te sterk in kwartfinale KNVB-beker

Broer Willy vond het bekerduel een ‘leuke wedstrijd om te zien’. Hij zag zeker in het begin een ‘iets agressiever’ Feyenoord en dat ‘vechtvoetbal’ heeft de Rotterdammers volgens hem de overwinning opgeleverd. De vroege goal van Larsson waarbij Arias volgens Willy ‘snelheid tekortkwam’, zette in die fase de toon voor de rest van de wedstrijd.

Competitie nog geen gelopen zaak

Met de uitschakeling in de beker, kan de focus in Eindhoven nu volledig op de competitie. Maar ondanks de voorsprong van zeven punten op Ajax is dit volgens René nog geen gelopen zaak. “We zijn er nog lang niet”, zegt hij.

En de beker was wat hem betreft wel de eerste en de gemakkelijkste prijs die PSV had kunnen pakken. Bovendien was Europees voetbal dan ook meteen zeker geweest.

'We moeten het hiermee doen'

Over het feit dat het PSV niet is gelukt een linksback aan te trekken, is Willy donderdag nuchter. “Die komt niet meer, inderdaad. Dus we moeten het hiermee doen.”

LEES OOK: Geen nieuwe linksback voor PSV, deze transferperiode geen versterkingen meer naar Eindhovense club