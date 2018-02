Boerenbedrijf betrapt op illegale mestverwerking en flink aantal milieuovertredingen

Het bedrijf zou al langer in beeld zijn. (Foto: ANP).

DEURNE - Bij een controleactie in Deurne is een boerenbedrijf betrapt op het illegaal verwerken van mest. Ook zijn er meerdere milieuovertredingen vastgesteld, werd er illegaal gebouwd en is er asbest gevonden.

Bij het bedrijf werd mest gecomposteerd en was sprake van het hygiëniseren van mest. Dat is een veelgebruikte methode om schadelijke organismen uit de mest te halen. Hier zijn vergunningen voor nodig en die had het bedrijf niet.

Ook werden er meerdere milieuovertredingen vastgesteld, waaronder 'olietanks die niet goed zijn opgeslagen, oude dieseltanks die niet zijn gekeurd en een mestbassin zonder afdekking'. Op één van de locaties werd ook een flink aantal asbesthoudende golfplaten gevonden. Daarnaast zou er zijn bijgebouwd zonder vergunning.

De controle bij twee locaties van het bedrijf werd uitgevoerd onder leiding van het Peelland Interventie Team (PIT), Waterschap Aa en Maas en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Langer in beeld

De actie bij het bedrijf past volgens de gemeente Deurne in het nieuwe beleid van de minister waarbij strenger gecontroleerd wordt op misstanden bij boerenbedrijven. Het bedrijf zou al langer in beeld zijn bij de autoriteiten.

Toon van Otterdijk, woordvoerder van de gemeente Deurne, laat weten dat de komende weken verder onderzocht zal worden hoe ernstig de overtredingen zijn. “De NVWA heeft heel veel informatie ingewonnen tijdens de actie. Ze gaan dat nu verder analyseren.”

Straf

Het is nog niet bekend wat voor straf het bedrijf boven het hoofd hangt. Maar sluiting behoort tot de mogelijkheden, bevestigt Van Otterdijk. “Als de uitkomst bijvoorbeeld is dat er geen vergunning is voor de bijbouw, dan moet gekeken worden of daar wel een vergunning voor gegeven kan worden. Zo niet, dan kan het bedrijf worden gesloten.”

Het is onduidelijk om welk bedrijf het gaat. De gemeente wil hier niks over zeggen.