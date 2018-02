Ze woonden aan een zandweg, na aanleg randweg raast verkeer nu continu voorbij

HAPS - Aan een zandweg in het buitengebied, daar woonde de familie Bens. Auto's kwamen er nauwelijks voorbij. Dat is inmiddels wel anders. Sinds de komst van de randweg om Haps razen auto’s en vrachtwagen 24 uur per dag voorbij. “Ze blijven komen”, vertelt Jacqueline Bens.

Later donderdag wordt de randweg officieel geopend. Maar blij zijn Jacqueline en haar man Patrick allerminst met de weg die pal langs hun huis loopt. Wethouder Gerard Stoffels van de gemeente Cuijk, waar Haps onder valt, kan zich alles voorstellen bij de gevoelens van de familie Bens.

Zelf ‘zou hij er ook niet blij mee zijn’ als de weg zo dicht langs zijn huis zou lopen, geeft hij in het Omroep Brabant-programma WAKKER aan. De randweg moest er volgens de wethouder echter absoluut komen. “De leefbaarheid in het dorp Haps was tot het minimum gezakt." Met 13.000 auto’s en vrachtwagens per dag door het dorp was de situatie ‘onhoudbaar’.

'Maatschappelijke afweging'

De randweg is sinds kerst in gebruik en de situatie in het dorp is sindsdien volgens de wethouder een stuk rustiger. Hoe anders is dat dus voor de mensen die nu aan de nieuwe randweg wonen. De aanleg van de randweg is volgens Stoffels een 'maatschappelijke afweging' geweest. En hierin heeft het collectieve belang het volgens hem gewonnen van het individuele belang van bijvoorbeeld de familie Bens.

Stoffels hoopt echter dat ook de situatie voor de familie Bens binnenkort verbetert, zodat deze ‘acceptabel’ wordt. De familie heeft namelijk inmiddels de knoop doorgehakt om akkoord te gaan met geluidswerende maatregelen aan hun huis.

Bod gemeente te laag

Met het bedrag dat de gemeente hen eerder bood om op hun perceel een nieuw huis te bouwen, gingen ze niet akkoord. Dat was te laag, zo vertelden ze onze verslaggever.

Volgens de wethouder is de gemeente hierin ‘behoorlijk ver gegaan’. Maar meer bieden ging echt niet. “En dat spijt ons echt”, besluit hij.