Flinke celstraffen geëist tegen hoofdverdachten in drugszaak Trefpunt

DEN BOSCH - Twaalf, elf en tien jaar cel, dat is de eis van het Openbaar Ministerie (OM) tegen de hoofdverdachten in de Trefpuntzaak. Dat werd donderdag bekend tijdens de tweede dag van de rechtszaak. Een vierde verdachte hoorde vijf jaar cel tegen zich eisen.

De mannen werden in april 2016 aangehouden bij een enorme politieactie. Daarbij vielen 1500 opsporingsambtenaren meer dan honderd panden in het zuiden van Nederland binnen.

Alfons G., die wordt gezien als leider van de bende, hoorde de hoogste straf tegen zich eisen (twaalf jaar). Zijn kompanen Rens H. en Bert kwamen er iets beter vanaf. Tegen hen werd respectievelijk elf en tien jaar geëist. Medeverdachte Maikel van D. hoorde hoe in zijn geval een eis van vijf jaar werd uitgesproken. Hij was de 'kok' van de operatie, de producent.

Drugsnetwerk

Samen waren zij volgens het OM de spil in een groot drugsnetwerk dat werd gerund vanuit verhuurbedrijf Party King in Best. Het bedrijf functioneerde als trefpunt waar aanbieders en kopers van synthetische drugs met elkaar afspraken om deals te sluiten. De plek werd geobserveerd en afgeluisterd door de politie.

Tientallen verdachten kregen eerder al cel- en werkstraffen opgelegd. De rechtbank in Den Bosch heeft in totaal vijf dagen voor de zaak uitgetrokken.

