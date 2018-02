Masturberende man in het vizier in bosgebied Herperduin? Maak een foto en neem de benen!

De mannen masturberen in het bos (archieffoto: Leopardhah).

HERPEN - Natuurliefhebbers kunnen in bosgebied Herperduin in Herpen zomaar te maken krijgen met masturberende mannen. De politie heeft sinds oktober zes meldingen binnengekregen van mensen die ze hebben gezien. Het gaat waarschijnlijk om twee verschillende daders.

Getuigen hebben verschillende signalementen van de mannen doorgegeven. De politie denkt daarom dat het om twee 'schennisplegers' gaat.

Mensen die één of beide mannen tegen het lijf lopen, wordt gevraagd dit te melden. Ook vraagt de politie om een foto te maken als dit mogelijk is. Het advies is om daarna zo snel mogelijk weg te lopen.