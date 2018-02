Politie zoekt vrouw die door overvaller omver is gelopen in Aarle -Rixtel

EINDHOVEN - De overvaller die woensdagmiddag het Kruitvat-filiaal in Aarle-Rixtel overviel, is waarschijnlijk tijdens zijn vlucht tegen een vrouw gebotst. De politie is naar haar op zoek omdat ze een belangrijke getuige kan zijn in het onderzoek.

De winkel in Aarle-Rixtel werd woensdag door een man met een bivakmuts en sjaal overvallen. Hij bedreigde de kassière met een vuurwapen. Toen hij de zaak verliet is hij op een paadje richting de Goossensstraat tegen een vrouw gebotst die haar hond uitliet. Deze vrouw had een groene jas aan. De politie komt graag met haar in contact.

Buit

De overvaller is nog niet gepakt. Hij verdween met een onbekend geldbedrag.