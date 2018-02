Schmink met carnaval steeds populairder in Brabant

WESTERHOVEN - We pakken elk jaar flink uit wat carnavalskledingskleding betreft, maar ook het schminken wordt steeds populairder. Dat merken ze bij Noddies in Westerhoven. Daar geven ze schminkworkshops en in deze weken voorafgaand aan carnaval draaien ze overuren.

Voorheen was dat wel anders vertelt Caroline Bartholomeus van Noddies: "Wij Brabanders zijn niet zo uitbundig als de Limburgers wat dat betreft. Die zijn echt van top tot teen geschminkt, maar gelukkig zien we dat er in Brabant ook steeds meer geschminkt wordt."



Volgens de dames van Noddies is het helemaal niet moeilijk. Je moet alleen de juiste technieken kennen: "Je kunt nooit fout gaan", vertelt een van de cursusleiders. "Zeker niet met carnaval, maar als het fout gaat, kun je er zo weer overheen met een andere schmink."



Trends

Een trend dit jaar is glitters en dat is heel simpel: Eerst doe je wat huidlijn op bijvoorbeeld je gezicht en daarover strooi je de glitters. Andere schminktrends zijn de Sugar Skulls, versierde doodshoofden, uit Mexico, maar de actiehelden zoals Super Man doen het ook goed volgens Caroline.