Fit aan carnaval beginnen? Neem deze uit elf ingrediënten bestaande carnavalssmoothie

EINDHOVEN - Met de langdurige griepepidemie die heerst, houden sommige carnavalsliefhebbers hun hart al vast. Ziek zijn of worden is wel het laatste wat je wil. Wat kun je nu nog doen om over een ruime week de carnavalsperiode fit door te komen? Nou, een speciale carnavalssmoothie drinken bijvoorbeeld. Of naar wat helende kruiden grijpen.

Annemieke Lamme uit Eindhoven is voedingsdeskundige en personal trainer. Als een gek gaan sporten en conditie opbouwen, is volgens haar te laat. “Nu opeens gaan squatten of rare dingen doen, haalt niks uit. Maar als je al in training zit, kun je er gerust een schepje bovenop doen.”

Extra groenten en fruit tot je nemen, kan volgens haar wel werken. “Een gezonde voeding is tachtig procent van je gezondheid. Alles waar geen reclame voor wordt gemaakt, moet je eigenlijk eten. Waar ze wel reclame voor maken, is niet gezond.”

Recept

Met elf ingrediënten maakte zij voor Omroep Brabant een speciale carnavalssmoothie. Maak ‘m de komende week een aantal keer, of iedere dag, en je hebt even een extra vitamineboost te pakken.















Het recept:

- 1 banaan

- 1 peer

- 1 gekookte rode biet

- Een halve avocado

- 1 centimeter gember

- Het sap van een halve limoen

- Een half handje muntblaadjes

- Honing

- Peper

- Kokosolie

- Water





Het Kruidenheksje

Het Kruidenheksje uit Eindhoven heeft ook nog wel wat tips. “Als je extra weerstand op wilt bouwen, kun je het beste thee trekken van rozenbottel of rode zonnehoed”, vertelt Marga Jansen, zoals ze echt heet. “Dit zijn weerstand opbouwende kruiden. Ze zijn supergezond en bevatten veel vitamine C.”

Marga is natuurgeneeskundige en heeft haar eigen kruidenwinkel. Die heet ook Het Kruidenheksje.

Als je al een beetje snotterig bent, kun je volgens haar het beste etherische olie van citroen innemen. “Even op een lepeltje doen en om de twee tot drie uur innemen”, vertelt ze. Tijdens carnaval zelf kun je naar wat reinigende kruiden grijpen: brandnetel, goudsbloem en paardenbloem.







Meer tips

Natuurlijk zijn er ook altijd nog grootmoeders met hun wijze raad. Vraag je oma om wat tips. Of lees ze hier. Zoals knoflook en ui tegen een verstopte neus, met zeezout gorgelen als je een zere keel hebt of een ouderwets kippenbouillonnetje.