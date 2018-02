Geen nieuwe linksback voor PSV: 'Maar liever geen transfer dan iemand die de groep op z'n kop zet'

EINDHOVEN - Het leek bij PSV de hoogste prioriteit te hebben, maar uiteindelijk kwam hij (weer) niet: de linksback waar PSV al achteraan zit sinds Jetro Willems de club afgelopen zomer verliet. "Dat hebben we niet goed gedaan bij PSV", mokte trainer Phillip Cocu hierover. Maar verantwoordelijk manager Marcel Brands is het daar niet mee eens. "Dit was de allerbeste beslissing die we genomen hebben."

"De laatste weken hebben we gekeken of er een linksback gehuurd kon worden. Min of meer als 'back-up', omdat we Joshua Brenet hebben die daar speelt. We staan bovenaan met 7 punten voorsprong en Kenneth Paal is toegevoegd aan de selectie. Een nieuwe speler moest dus een directe versterking zijn of perspectief hebben voor de toekomst. Dat was niet mogelijk met de kandidaten die we hebben gepolst."

Scouting

Toch zou je denken dat PSV met het scoutingapparaat in staat moet zijn om een linksback binnen te halen. Een vacature die al lang open staat.

Brands: "Spelers die we wilden hebben, zijn niet te betalen. Dan kun je beter niemand halen, dan iemand halen óm het halen en die het proces van de huidige groep op z'n kop kan zetten. We kunnen wel spelers halen als het moet, maar wel op een tijdstip dat ons past. Wij kijken verder dan de gemiddelde journalist of supporter."

Toch zijn het niet alleen supporters en journalisten die verbaasd zijn over de gang van zaken. Ook Phillip Cocu gaf voor de wedstrijd van zijn ploeg tegen Feyenoord aan ontevreden te zijn over de afloop van de transferperiode en zei dat PSV hierin niet goed gehandeld heeft.

Niet eens met Cocu

"Ik denk dat iedereen bij PSV exact weet wat we wel en wat we niet gedaan hebben en waaróm we het gedaan hebben. We hebben geen linksback, maar wel een spits gekocht (Romero) en een klapper gemaakt met een zelf opgeleide speler (Locadia). Ik denk dat we een prima transferperiode hebben gehad en sluit me wat dit betreft niet bij Phillip aan."