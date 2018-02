Kruispunt al langer berucht: 'Ik heb mijn EHBO-kistje naast de deur klaarliggen'

EINDHOVEN - Het kruispunt op de Jasonstraat in Eindhoven waarbij donderdag in een uur tijd twee fietsers werden aangereden, is buurtbewoners al lange tijd een doorn in het oog. Meerdere omwonenden hebben spullen klaarliggen als er wéér iemand wordt aangereden. "Mijn EHBO-kistje en de warmtedeken liggen naast de deur", zegt buurtbewoner Josh de Lange.

De fietsers hebben voorrang op de oversteek naar de Mercuriuslaan, maar worden geregeld over het hoofd gezien door automobilisten. Daardoor zijn er al meerdere ongelukken gebeurd. De politie bevestigt dat beeld. Sinds januari 2017 zijn al zeven ongelukken geregistreerd. Mogelijk is dit aantal hoger omdat niet alle ongevallen bij de politie worden gemeld.

Bij de aanrijding op donderdag raakte een vrouw zwaargewond. Hoe het met het andere slachtoffer gaat dat zo'n drie kwartier later werd aangereden, is niet bekend.

Chaotisch verkeersbeeld

De 'zorgwekkende situatie' is al eerder onder de aandacht van de politiek geweest. De partij Ouderen Appèl Eindhoven stelde in het najaar vragen aan het college van burgemeester en wethouders nadat meerdere buurtbewoners zich zorgen maakten. Vooral de uitritten bij het Summa College en de Evangelische Basisschool zouden op drukke momenten een 'chaotisch verkeersbeeld' geven.

De straat is in 2013 opnieuw ingericht, liet de gemeente weten. Daarna zijn nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Maar de situatie is nog steeds niet ideaal, stelde de gemeente in de beantwoording. "De situatie vraagt om oplettendheid van de weggebruiker."

Te duur

Het fietspad kan drastisch aangepast worden om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar dat is voor de gemeente te duur, staat te lezen. "Dit betekent een forse ingreep waarvoor wij in de begroting geen budget beschikbaar hebben." Nieuwe maatregelen werden daardoor niet genomen. De ouderenpartij heeft opnieuw vragen gesteld.

Opnieuw bestuderen

Na de aanrijdingen van donderdag gaat de gemeente het kruispunt toch een keer nauwkeurig bestuderen, meldt een woordvoerster. Direct na de aanrijdingen is al iemand van de gemeente naar de plek toe gegaan om poolshoogte te nemen. "We komen er snel op terug", zegt de woordvoerster.

Buurtbewoners willen dat het kruispunt liever vandaag dan morgen wordt aangepakt. "Het moet toch niet zo zijn dat er eerst een dodelijk ongeval moet gebeuren voordat ze deze oversteek aanpakken?", vraagt een buurtbewoner zich hardop af.