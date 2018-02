Collega-bakkers helpen door brand getroffen Hans van Beijnen en bakken brood voor zijn winkels

WAALWIJK - Een uitslaande brand in een schuur aan het Hoogeinde in Waalwijk is donderdagmiddag kort voor zes uur onder controle gebracht. De brand sloeg ook over op de naastgelegen bakkerij van Hans van Beijnen. Hij krijgt komende nacht hulp van andere bakkers uit de omgeving.

Het vuur werd rond kwart voor vijf ontdekt. De brandweer rukte uit met meerdere ploegen en zette veel materieel in, waaronder een hoogwerker. Het vuur en de rook waren in de wijde omgeving te zien. De brand werd snel onder controle gebracht. Toch liep ook de naastgelegen bakkerij Van Beijnen schade op.

"Het was maar een kleine binnenbrand, maar we hebben vooral door het bluswater averij opgelopen", laat Ingrid Schapendonk van de bakkerij weten. Hoe groot de schade precies is, moet nog blijken. "Maar de elektriciteit zal moeten worden hersteld voordat we weer kunnen bakken. Dat zal niet eerder zijn dan vrijdag op zaterdag."

Collegiale hulp

De winkels van Hans van Beijen gaan morgenvroeg toch gewoon open, zij het met een beperkt assortiment. Met dank aan een aantal bakkers in de omgeving die hun gedupeerde collega bijspringen. "We zijn nu nog een rondje aan het bellen, maar dat gaat lukken. Het is een mooi gebaar", aldus Schapendonk.