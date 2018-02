Mogelijke doorrijder in witte Mercedes ML gezocht na ongeluk op A59 bij Fijnaart

FIJNAART - De politie is op zoek naar een automobilist die donderdagmiddag mogelijk een ongeluk veroorzaakt heeft op de A59 (Zevenbergen-Willemstad) bij Fijnaart. Een andere wagen eindigde bij Fijnaart in een greppel langs de snelweg. Uit onderzoek blijkt dat deze zwaarbeschadigde auto vermoedelijk geraakt is door een andere auto die rechts inhaalde. De bestuurder van deze auto is doorgereden.

Twee inzittenden raakten gewond. De doorgereden auto is waarschijnlijk een witte Mercedes ML waarvan het kenteken zou beginnen met V89.

Over de kop

De betrokken auto’s reden over de A59 van Zevenbergen naar Willemstad. De auto waarin de twee slachtoffers zaten raakte in een slip en sloeg over de kop. Een verkeersongevallenanalist heeft een sporenonderzoek ingesteld op de plek van het ongeluk.









De slachtoffers reden in hun grijze Volkswagen Polo op de linkerrijstrook. Toen zij naar rechts gingen, werden ze ingehaald door een witte Mercedes ML. Er lijkt sprake te zijn van een contactmoment tussen beide auto’s waarna het ongeval plaatsvond. De politie roept de bestuurder van de witte Mercedes op zich te melden.