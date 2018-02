Zo gaan er straks 50.000 pakketten per uur door het nieuwe sorteercentrum van DPD

OIRSCHOT - Op industrieterrein Westfields tussen Oirschot en Eindhoven is donderdag de eerste paal geslagen voor een nieuw hoofdkantoor en sorteercentrum van pakketbezorger DPD. Op een animatievideo is al te zien hoe de postpakketten daar straks over de rolbanden worden getransporteerd.

Als het complex in maart 2019 klaar is dan kunnen er 50.000 pakketten per uur worden verwerkt.

Meer banen

De nieuwe locatie biedt werk aan 500 mensen, die nu nog bij DPD in Best werken. Het bedrijf verwacht dat de werkgelegenheid de komende jaren zal gaan toenemen, door de aanhoudende groei van internetverkoop.