Om drie uur 's nachts sloeg het noodlot toe: doden bij Watersnoodramp herdacht in Heijningen

HEIJNINGEN - In Heijningen, gelegen in kwetsbaar laag poldergebied, sloeg 65 jaar geleden om drie uur 's nachts het noodlot toe. Op dat moment kwam het eerste water de provincie binnen. Overdag werd het dorp nogmaals 'verrast' door een tweede vloedgolf. De Watersnoodramp kostte het dorp in totaal 76 mensenlevens. Donderdag, exact 65 jaar na de ramp, herdenkt het dorp de slachtoffers.

Heijningen was het zwaarst getroffen dorp in West-Brabant, waar in totaal 247 doden vielen door de ramp. Veel nabestaanden van die slachtoffers waren bij de herdenking aanwezig, die plaatsvond in het Pestalozzihuis aan de Hoge Heijningsedijk. Er werden kransen gelegd, beelden getoond van de nasleep van de ramp en toespraken gehouden. De herdenking werd afgesloten met een minuut stilte.





'Help, mijn kinderen verzuipen!'

Willem Groenhof was er ook. Hij is een van de overlevenden. Ten tijde van de ramp was hij zes jaar oud.



Hij werd wakker toen iemand riep: "Help, mijn kinderen verzuipen!" Hij herdenkt de ramp ieder jaar opnieuw. "Dat is belangrijk omdat er heel veel mensen zijn verdronken die wij kenden. We hebben het ook zelf meegemaakt, het is heel heftig. Elke keer weer, bij iedere herdenking, komt het weer boven."

Willem zelf overleefde de ramp, maar dat ging niet op voor zijn hele familie. Een neef van Willem verdronk samen met zijn vrouw en kinderen. "In Heijningen kende iedereen elkaar, dat maakt het emotioneel. Al die slachtoffers die nu worden herdacht, dat zijn allemaal mensen die ik gekend heb."

Willem zegt er desondanks niet iedere dag meer bij stil te staan. "65 jaar later doe je dat niet meer zo. Als ik hier Heijningen zie, en de huizen die na de ramp zijn gebouwd, is de ramp niet het eerste dat in mij opkomt. Zo gaat dat nou eenmaal. Veel mensen weten niet eens wat er hier heeft plaatsgevonden, dat maakt herdenken ook belangrijk."