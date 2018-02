Marianne Vos rekent in blubberzooi op spectaculaire strijd om WK-titel

VALKENBURG - Marianne Vos gaat zaterdag op jacht naar haar achtste wereldtitel in het veldrijden. De renster uit Babyloniënbroek is geen topfavoriet, maar een podiumplaats is ook zeker niet uitgesloten.

Vos is wel te spreken over het parcours. “Het is spectaculair, echt een cross. Het is zwaar, glad en iedereen gaat fouten maken. Dat kan niet anders. Je moet rustig blijven en je eigen koers rijden. Het parcours zal nog wat veranderen omdat iedereen er overheen gaat rijden en de regenval zal er nog iets meer een blubberzooi van maken. Dat is de sport, dat is mooi.”





De deelname van Vos was lange tijd niet zeker. Afgelopen weekend werd ze vierde in Hoogerheide en liet ze zien klaar te zijn voor het WK. Tot tevredenheid van bondscoach Gerben de Knegt. “Dat was heel goed nieuws. Een WK in eigen land zonder Marianne zou heel jammer zijn. Ze is nog niet de Marianne die ze zou moeten zijn. Maar er zit zeker een stijgende lijn in.”

“Op een goede dag kan Marianne op het podium komen, afhankelijk van hoe ze deze week heeft kunnen verbeteren”, zegt De Knegt. “Maar voor het eerst in lange tijd hebben we niet de absolute topfavoriet in huis. Want ook Thalita de Jong is nog zoekende. Ik ben wel blij dat ze er weer is, ze kan meedoen om een plaats in de top tien.”

Valkenburg

Het wereldkampioenschap is in Valkenburg. Een plaats met mooie herinneringen voor Vos. In 2012 won ze daar de wereldtitel op de weg. “Dat was fantastisch. Vooral dat geluid, die haag van geluid van de mensen langs de kant herinner ik me nog goed. Ze verwachten nu weer veel publiek. Ik denk dat het een prachtig kampioenschap wordt.”