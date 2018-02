Doodsklokken luiden weer in Dongen-Vaart, maar het kostte wel wat moeite

DONGEN-VAART - Toen de Hubertuskerk in 2015 zijn deuren sloot, was ineens stil in het dorp Dongen-Vaart bij Dongen. Tot nu toe dan: de klokken mogen weer luiden als er iemand is overleden. "Het is een mooi gebruik, dat we graag in ere willen houden", zegt bewoner Wouter de Zwart van de voormalige kerk.

De kerk werd na de sluiting verkocht en verbouwd tot woning. Vooral de oudere inwoners hadden daar moeite mee. Voorwaarde van de verkoop was dat de klokken niet meer mochten worden geluid. Maar vrij snel kregen de huidige eigenaren al de vraag of de traditie van de klokken niet kon worden hersteld. "Het was een trauma voor de buurtbewoners, dat de klokken zo stil waren", zegt De Zwart.

Verzoeken aan bisdom

Op het eerste verzoek van de bewoners aan de bisschop van Breda, werd afwijzend gereageerd. Maar na bemiddeling van burgemeester Marina Starmans, heeft de Bisschop van Breda er uiteindelijk mee ingestemd.

Dus voortaan mogen de klokken weer luiden, tot tevredenheid van de inwoners. Nabestaanden van een overledene die willen dat de klok wordt geluid, kunnen zich melden bij de bewoners. Afhankelijk van het tijdstip van melden wordt diezelfde avond of de volgende avond de doodsklok geluid van zeven uur tot kwart over zeven. Ook wordt er een bericht opgehangen op de kerk.

Eén keer geluid

Inmiddels hebben de klokken van de kerk eenmaal geklonken in het dorp met zo'n 190 inwoners. Volgens De Zwart werd daar positief op gereageerd. "Mensen vonden het heel fijn. En ook ik vind het een mooi gebruik." Volgens burgemeester Starmans is de regeling bijzonder. "Het is hoogst ongebruikelijk dat het bisdom dit toestaat."

En als De Zwart zelf op vakantie is? Dan is er geen probleem. "De buren kunnen het dan overnemen." Deze regeling is op 1 januari ingegaan voor de duur van één jaar. Daarna wordt de regeling geëvalueerd.