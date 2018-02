Handtastelijke burgemeester in Oosterhout wordt tijdelijk opgevolgd door Marcel Fränzel

OOSTERHOUT - Marcel Fränzel is benoemd als waarnemend burgemeester in Oosterhout. Hij volgt tijdelijk Stefan Huisman op die afgelopen vrijdag besloot op te stappen na meldingen over zijn handtastelijk gedrag tijdens een personeelsborrel.

Marcel Fränzel legde op het provinciehuis tegenover Commissaris van de Koning Wim van de Donk de eed af. Zijn aanstelling kwam tot stand na overleg tussen Van de Donk en de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Oosterhout.

Marcel Fränzel is bestuurskundige, was docent, directielid van een streekschool en acht jaar wethouder in de gemeente Amersfoort. Hij was van 2002 tot 2013 burgemeester van Woensdrecht. Daarna was hij ook waarnemend burgemeester van de gemeente Noord-Beveland (2014-15), Veghel (2016) en Meierijstad (2017).

